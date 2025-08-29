La ciudad de California que ofrece hasta $15.000 para dueños de viviendas: descubre si eres elegible

Suscríbete a nuestros canales

Pittsburg, California, ofrece hasta $15.000 en ayuda a dueños de casa para que construyan unidades de vivienda auxiliares (ADU).

La ciudad busca aumentar la oferta de viviendas al aprovechar los espacios de los patios traseros. Mariel celebra esta iniciativa, ya que ella y su familia ya habían considerado construir una.

“Para tener más campo en la casa, pero yo estaba pensando quizás lo podemos usar para renta y ayudarnos con esa parte de la casa”, destacó Mariel, propietaria.

El valor de la propiedad determina el monto de los incentivos. La ayuda máxima, de $15.000, se otorga a propiedades de menor valor, mientras que las más costosas reciben incentivos de solo $5.000.

Por su parte, Jersey Gunter, planificadora de la ciudad de Pittsburg, dijo que “unidades pequeñas de 400 a 500 pies cuadrados, típicamente recibirán montos mayores de reembolso, queremos asegurarnos de que dueños en todos los niveles de ingresos se beneficiarán”.

“El programa es administrado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California con el fin de impulsar o acelerar la construcción de 350 ADU en la Bahía Este mediante una serie de programas”, se lee en la página web de la iniciativa.

¿Quiénes no son elegibles para recibir hasta $15.000 en Pittsburg, California?

Los reembolsos no cubren unidades de más de 1.000 pies cuadrados y el programa solo aprueba una ayuda por cada propiedad. La ciudad entregará el dinero una vez la unidad esté completa y tenga el permiso de construcción finalizado, reseña Telemundo Área de la Bahía.

“Estábamos ahorrando dinero para hacer diferentes trabajos en la casa, y eso era una de las cosas que estábamos tratando de hacer, so si pueden ayudarnos con unos miles mejor”, dijo Mariel.

Ya puedes enviar tu solicitud en línea. Hay un total de $140.000 disponibles y los fondos se distribuirán por orden de llegada.

