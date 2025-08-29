Cubano evita deportación de EEUU tras perdón por crimen cometido: esto sucedió

Suscríbete a nuestros canales

Un cubano residente permanente en EEUU, logró evitar la deportación tras enfrentar cargos criminales y permanecer detenido por siete meses. Logró obtener un perdón luego de una extensa batalla legal ante un juez de inmigración.

El abogado defensor presentó sólidos argumentos para demostrar que, de efectuarse la deportación, la familia del detenido sufriría un daño irreparable.

José Guerrero, abogado del detenido, indicó que el proceso judicial inició en mayo o junio de este año, cuando la persona fue detenida y entró en un proceso de deportación por un crimen cometido tras regresar a EEUU.

Pese a lo grave de las acusaciones, se logró argumentar que la familia del cubano se vería afectada con la deportación debido a que la familia depende de él para su sustento, su esposa había perdido su empleo, y su hija tenía una afectación psicológica.

La audiencia, de más de dos horas, culminó con un fallo a favor del acusado, lo cual fue histórico dada la complejidad del caso.

Cubano estuvo siete meses en prisión antes del fallo a favor

El cubano estuvo detenido y en prisión por siete meses sin derecho a fianza antes que se tomara una decisión sobre su caso. Guerrero insistió en la importancia de consultar un abogado de inmigración antes de salir del país si no se tiene la ciudadanía, debido a que puede ser considerado “inadmisible” por cualquier crimen cometido y susceptible de detención y deportación.

El cubano, salió de EEUU, y al regresar fue arrestado y acusado de un delito serio.

Guerrero hizo una advertencia a la comunidad para que sea consciente de las implicaciones legales que pueden surgir debido a las malas decisiones o malas compañías (amistades inconvenientes).

