¿Por qué dos cubanos con residencia en Estados Unidos podrían perderlo todo tras viajar a la isla?

El caso de dos cubanos con residencia permanente en Estados Unidos encendió la alarma en la comunidad migrante tras ser retenidos el 11 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Miami, luego de regresar de un viaje a la isla.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) notificó a la pareja que su situación será remitida a un juez de inmigración, un proceso que podría comprometer su estatus legal en el país, reseña el Directorio Noticias de Cuba.

El punto de fricción surge porque ambos habían solicitado asilo político argumentando temor a represalias del régimen cubano, pero en menos de tres años realizaron cuatro viajes a la isla.

Para las autoridades, esos movimientos contradicen el argumento inicial de persecución, lo que pone en duda la legitimidad de su solicitud de refugio y, con ello, su residencia permanente.

Debate en la comunidad cubana

La retención de la pareja desató reacciones encontradas entre los cubanos residentes en Estados Unidos. Algunos señalaron la incongruencia de quienes dicen salir de la isla en búsqueda de nuevas oportunidades y luego retornan con frecuencia.

En contraste, otros defendieron a la pareja, recordando que muchos migrantes enfrentan compromisos personales, como la atención a familiares enfermos, y que la ley les permite salir y regresar como residentes permanentes.

Sin embargo, reconocen que la frecuencia de los viajes aumenta el riesgo de escrutinio oficial.

Mayor rigidez en políticas migratorias

El periodista Javier Díaz destacó que el regreso de Donald Trump a la presidencia endureció la aplicación de las normas migratorias, lo que explica la mayor vigilancia hacia quienes obtuvieron asilo.

En este contexto, los cubanos beneficiados por la Ley de Ajuste Cubano enfrentan un panorama más estricto si mantienen vínculos frecuentes con la isla.

La pareja ahora deberá comparecer ante un juez de inmigración, quien evaluará si conservarán o no la residencia que obtuvieron tras solicitar asilo en Estados Unidos.

