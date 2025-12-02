Atención: conexiones aéreas que se mantienen activas en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía ha registrado la llegada de varios vuelos internacionales desde del lunes en medio de los anuncios de cancelaciones de vuelos en los últimos días.

La aerolínea panameña Copa Airlines operó dos de ellos, provenientes de Bogotá y Ciudad de Panamá. Las compañías aéreas venezolanas también tuvieron actividad, pues Conviasa recibió un vuelo desde San Petersburgo, Rusia, y Laser trajo un avión desde Bogotá, Colombia, que tiene programado otro viaje hacia Curazao, informó El Diario.

Asimismo, programación indicó más movimientos, pues la aerolínea venezolana Avior mantiene conexiones agendadas desde Curazao y Bogotá. Por su parte, Copa Airlines tiene previsto un viaje saliendo de Panamá, con todos estos vuelos llegando a la capital venezolana.

Salidas y reprogramaciones

En cuanto a las aeronaves que partieron desde Venezuela, se detalló que un vuelo de Laser despegó con destino a Bogotá, de acuerdo con el medio anteriormente citado. Otro viaje de Laser, programado a las 9:45 a.m. hacia Curazao, fue pospuesto para las 2:00 p.m. Una aeronave de Avior salió hacia Curazao.

La compañía tiene otra salida prevista hacia Bogotá. Un vuelo de Copa Airlines despegó con retraso hacia la capital colombiana. La aerolínea tiene programados otros dos vuelos hacia Panamá. Además, la cartelera de vuelos mostró itinerarios de Conviasa hacia La Habana y Cancún.

Cancelaciones registradas esta semana

Laser comunicó que no podrá operar sus vuelos del 3 de diciembre en la ruta Caracas-Madrid (realizada en conjunto con Plus Ultra). Esta decisión obedece a la recomendación de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) de no sobrevolar la FIR Maiquetía hasta el 31 de diciembre.

Asimismo, Latam Colombia suspendió "hasta nuevo aviso" su ruta Bogotá-Caracas luego de que el INAC revocara su permiso de operación el 26 de noviembre a empresas que no reanudaron vuelos dentro del plazo de 48 horas establecido por las autoridades.

Este escenario se produce tras la cancelación temporal de operaciones de múltiples aerolíneas internacionales, como Iberia, Air Europa, TAP, Turkish Airlines, Plus Ultra, Latam Colombia, Avianca, Gol, Estelar, y la mencionada ruta de Laser a Madrid.

