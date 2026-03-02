Gratis en Florida: pañales y toallitas de bebé mañana lunes

Suscríbete a nuestros canales

La organización Feeding Tampa Bay realizará este lunes una jornada especial de asistencia familiar en su sede principal. El operativo se centrará en la entrega de productos de higiene infantil y ropa para menores en edad escolar.

La jornada de entrega de artículos para bebés incluye la recogida mensual de pañales para los participantes del programa "Alimentando a los Navegantes". Además de los pañales, se pondrán a disposición otros insumos básicos como toallitas húmedas y productos de cuidado infantil, sujetos a la disponibilidad del inventario al momento de la llegada.

Horario: 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

9:00 a. m. a 4:00 p. m. Ubicación: 3624 Causeway Blvd, Tampa, FL 33619. Causeway Center

Programa de ropa escolar

De manera simultánea, las familias podrán retirar guardarropas personalizados para niños. Este servicio funciona mediante una solicitud previa donde se especifica la talla y necesidad del estudiante. El personal del centro prepara los paquetes de forma individual para que los padres puedan recoger la vestimenta lista para su uso durante el mismo horario de atención de la oficina.

Requisitos para buscar los artículos

Para obtener los paquetes de ropa y los artículos para bebés en el Causeway Center, el proceso se hace a través de la plataforma oficial de Feeding Tampa Bay. Debes seguir estos pasos:

Registro en "Empowerment": entrar a la página web de "feeding tampa bay" y buscar la sección de "Find Help" (Encuentra ayuda). Allí te registras como usuario del Causeway Center. Formulario de Ropa: dentro del portal, hay una opción específica para "Clothing Closet". Ahí es donde pones las tallas de tus niños y el tipo de ropa que necesitan (escolar o diaria). Solicitud de Pañales: para los artículos para bebés, debes marcar la opción de "Diaper Pick-up". Esto te asegura que, cuando llegues mañana lunes, tengan tu paquete separado con tu nombre.

Si necesitas resolver cualquier duda sobre el registro o los artículos para bebés antes de ir puedes llamar al teléfono principal: +1 813-254-1190 en horario de atención telefónica de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

