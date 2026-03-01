Mueren tres militares de EEUU durante la ofensiva contra Irán: Pentágono informa sobre los heridos

Suscríbete a nuestros canales

Tres militares estadounidenses murieron y otro cinco resultaron heridos de gravedad durante la Operación Furia Épica, lanzada por EEUU e Israel con el objetivo de derrocar al régimen iraní.

El Comando Central del Ejército (Centcom) confirmó los fallecimientos este domingo, aunque evitó dar detalles específicos sobre el lugar de los hechos por respeto a las familias.

La situación en Oriente Medio alcanzó un punto crítico tras la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, quien falleció el pasado sábado en un bombardeo conjunto.

Decisión de Trump y críticas internas

El presidente Donald Trump anunció el inicio de la operación desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, rompiendo las negociaciones nucleares que mantenían ambos países.

Aunque Trump defendió la misión como necesaria, la oposición demócrata en Washington denunció que el ataque se realizó sin informar al Congreso, acusando al Gobierno de iniciar una guerra sin la autorización legal requerida.

Bajas en la cúpula iraní y ataques en Teherán

La aviación israelí mantiene este domingo, 1 de marzo, sus bombardeos sobre Teherán, la capital de Irán. Además de la muerte de Jameneí, el ataque ha descabezado a gran parte del mando militar del país.

Entre las víctimas confirmadas figuran siete altos cargos, incluyendo al ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y al comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur.

Además, la Media Luna Roja estima que al menos 200 personas fallecieron y 700 resultaron heridas en territorio iraní, mientras que las fuerzas de Teherán responden con ataques masivos hacia Israel y bases estadounidenses en la región.

Represalia iraní contra bases y civiles

Como venganza por la pérdida de sus líderes, la Guardia Revolucionaria de Irán lanzó una oleada de misiles y drones contra 27 bases militares de Estados Unidos situadas en Arabia Saudí, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Catar.

En Israel, el impacto más grave ocurrió en la localidad de Beit Shemesh, donde un misil alcanzó directamente un refugio y provocó la muerte de ocho personas y más de 20 heridos.

