¡Última hora! Qatar suspende todas las competiciones tras ataques: esto se sabe de la Finalissima

La Federación de Fútbol de Qatar anunció este domingo, 1 de marzo, la suspensión inmediata de todas las competiciones y partidos en su territorio.

La medida responde a la grave inestabilidad en la región tras los ataques cruzados entre Israel e Irán durante el fin de semana, que incluyen el lanzamiento de misiles hacia zonas cercanas a Doha.

Dicha decisión paraliza la organización de la Finalissima, el esperado duelo entre España y Argentina, campeonas de Europa y América, que estaba programado para el próximo 27 de marzo.

Alerta por seguridad y seguros de cancelación

Ante la caída de misiles en suelo catarí, las federaciones de España y Argentina ya comenzaron a revisar los contratos y seguros de cancelación.

De acuerdo con la agencia EFE, el objetivo es proteger los intereses de ambas selecciones ante una posible suspensión definitiva o un cambio de sede de último minuto. La situación de riesgo provocó que muchos futbolistas extranjeros abandonen la región, mientras que la liga de Irán también detuvo sus actividades.

Partidos afectados y futuro del torneo

Además de la Finalissima, la Selección Argentina tenía previsto un amistoso contra Qatar el 31 de marzo, el cual también queda en suspenso. Por ahora, el Estadio Lusail (donde Argentina se coronó campeona del mundo) permanece a la espera de una decisión oficial.

Las autoridades del fútbol qatarí informaron que cualquier novedad sobre la reanudación de los torneos se comunicará exclusivamente por sus canales oficiales.

