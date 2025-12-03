¿Fin de la doble nacionalidad en EEUU? Se enciende la polémica con proyecto de senador nacido en Colombia

Suscríbete a nuestros canales

El senador republicano Bernie Moreno, nacido en Colombia y nacionalizado estadounidense, impulsó un proyecto de ley que busca eliminar la doble ciudadanía en Estados Unidos (EEUU).

La iniciativa, denominada "Ley de Ciudadanía Exclusiva de 2025", busca reforzar los intereses estadounidenses y abordar los presuntos "conflictos de interés y lealtades divididas" que genera la doble nacionalidad.

¿Quién es el senador Bernie Moreno?

El senador republicano Bernie Moreno nació en Bogotá, Colombia, pero se nacionalizó estadounidense tras renunciar a su ciudadanía colombiana en 1985. Moreno impulsa la "Ley de Ciudadanía Exclusiva de 2025", un proyecto que prohibiría la doble ciudadanía en EEUU.

"Ser ciudadano estadounidense es un honor y un privilegio y si quieres ser estadounidense es todo o nada. Es hora de acabar con la doble ciudadanía para siempre", declaró Moreno.

¿Qué establece la Ley de Ciudadanía Exclusiva de 2025?

La iniciativa establece que cualquier ciudadano estadounidense que en el futuro solicite una ciudadanía extranjera perdería automáticamente su ciudadanía estadounidense. Además, obliga a quienes ya tienen la doble ciudadanía a escoger entre EEUU y su otra nacionalidad.

La propuesta exigiría que el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desarrollen una base de datos y protocolos para vigilar y aplicar esta nueva regulación, afectando a millones de ciudadanos.

¿Cuál es el plazo que tendrían los ciudadanos con doble nacionalidad?

La propuesta contempla que los ciudadanos con doble nacionalidad tendrían un año a partir de la entrada en vigor de la ley para informar al Departamento de Estado que renuncian a su ciudadanía extranjera.

Alternativamente, deberán notificar al DHS su decisión de abandonar la ciudadanía de EEUU. La medida generó una fuerte polémica, ya que la ley actual permite a los estadounidenses mantener ciudadanía en más de un país sin obligación de elegir.

¿Qué desafíos legales enfrenta la propuesta de Bernie Moreno?

El proyecto de ley del senador Moreno podría enfrentar importantes desafíos en los tribunales. La Corte Suprema analizó este tema en la década de 1950 y mantiene desde entonces el precedente que permite la doble ciudadanía en el país.

Aunque el presidente Donald Trump ha promovido esfuerzos para poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento, su administración no ha adoptado una postura definitiva sobre la doble ciudadanía.

