Horóscopo del 3 de diciembre: Sigue adelante sin perder tu enfoque

ARIES: Quirón te quiere enseñar donde están tus fallas, para que las puedas corregir de una manera fácil y sencilla. Presta atención a las señales de la vida para que rectifiques y puedas de manera inmediata resolver sin perder tiempo y así buscar excelentes caminos llenos de luz. Debes abrirte a recibir información por diferentes canales de comunicación. Hay que escuchar lo que te dice el entorno y reflexionar en silencio.

TAURO: Guarda silencio y no digas nada. Hay que ser prudente y no emitir ningún juicio. Es sumamente valioso quedarse tranquilo y posponer cualquier actividad importante. Estás bajo las influencias negativas de una oposición con Mercurio. Todo lo que expreses en estos momentos será tomado en tu contra y es mejor no complicarse la vida. Suéltate y relájate por un buen tiempo, hasta que el cielo este más positivo para ti.

GÉMINIS: Marte se encuentra en oposición y su energía durante la semana, puede dispersar tu dirección y agitar tus aguas internas. Esta influencia desafiante puede generar bloqueos o decisiones impulsivas, pero también te invita a detenerte, respirar y observar con claridad aquello que no está alineado con tu bienestar. No todo movimiento es avance, hay momentos en que la pausa revela más que el impulso.

CÁNCER: Hoy tienes un trígono positivo con Mercurio. Esta energía te bendice y se abren excelentes oportunidades para restablecer la comunicación contigo mismo y trabajar el amor propio. Hay que renovar todo para entrar en un nuevo ciclo y cerrar con fuerza, firmeza y solidez. Viviste momentos de muchas pruebas difíciles, todas superadas con la manifestación del amor en tu vida. Ahora, hay que reconstruir y avanzar.

LEO: Esta semana, un trígono armonioso con Marte activa energías extraordinarias que te invitan a moverte con coraje, enfoque y propósito. El Universo vuelve a abrir sus caminos ante ti, como un portal de luz que reconoce tu deseo de avanzar con elegancia y determinación. Tu esencia encuentra fluidez en este dinamismo cósmico. Las decisiones que tomes ahora tienen el poder de materializar cambios profundos, sembrando transformaciones que perdurarán más allá del momento.

VIRGO: Hoy tienes un sextil positivo con júpiter y definitivamente Dios te apoya. Él siempre está contigo ayudándote a crecer y desarrollarte. Te escucha en estos momentos y debes aprovechar esta gran conexión. Puedes ir a una iglesia o templo y arrodillarte. Conversar con Dios es una experiencia única que permite elevar tu espíritu al máximo nivel. Pide salud, protección para ti y toda tu familia. Dios te sigue abriendo caminos.



LIBRA: Semana importante, muy clave para revisar tus acciones con honestidad, compasión y realismo. La oposición con Quirón abre un portal de revelaciones, permitiéndote reconocer aquello que necesita pulir para que tu luz interior brille sin sombras. Esta mirada profunda no es un juicio, es sanación. Todo se convierte en una oportunidad para enfocarse, reajustar tus pasos y

expandirte desde la conciencia.

ESCORPIO: Se manifiesta un trígono positivo con Saturno. Esta poderosa energía te ayuda a seguir consolidando todas las actividades que estás teniendo en estos momentos. Ahora puedes asegurar tu vida de manera más positiva. El futuro te pertenece y todo lo que estás haciendo tendrán un impacto excelente en los próximos 7 años. Sigue adelante sin perder tu enfoque. Por favor, no te distraigas y no malgastes la oportunidad.

SAGITARIO: El planeta del amor, Venus, está a tu favor y puede darte grandes beneficios. Estás viviendo momentos especiales donde se puede manifestar energías positivas, llenas de pasión. Tienes que estar consciente del paso de Venus, por tu signo y mantenerte alerta a las grandes oportunidades que se pueden manifestar en tu vida. En este periodo, podría nacer una excelente relación de pareja, para dar un cambio total.

CAPRICORNIO: En el día de hoy, tienes un sextil positivo con Mercurio. Esta energía te ayuda mucho a resolver todos los temas que tenía en conflicto anteriormente. Ahora se puede activar la comunicación de manera fluida y se puede utilizar esta herramienta para resolver cuestiones que forman parte de una discusión con el entorno. Es importante utilizar la diplomacia y llegar a acuerdos para solventar malos entendidos.

ACUARIO: Hay que arrodillarse frente al creador todo poderoso y agradecer por su misericordia infinita y el perdón a tu alma. Estás viviendo ahora mismo un sextil positivo con Venus, el planeta del amor. Se requiere mucho amor en tu corazón para que te perdones a ti mismo y luego a los demás. Requieres de una profunda liberación y solo así, podrás llegar a ser feliz. Ya falta poco tiempo para volver a estar en libertad.

PISCIS: Tienes un trígono positivo con Mercurio. Se precipita una energía que tiene que ver con la comunicación y es muy importante ponerte de acuerdo contigo mismo para diseñar un nuevo plan de vida. Debes hacer ajustes para mejorar y así también tener unos mejores resultados. Todavía estás a tiempo. No puedes parar, debes continuar para sacar mejor provecho a las energías cósmicas.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

