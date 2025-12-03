Atentado en Perú: tirotean el vehículo que trasladaba al candidato presidencial Rafael Belaunde Llosa

Suscríbete a nuestros canales

El candidato presidencial del partido Libertad Popular, el empresario Rafael Belaunde Llosa, sobrevivió este martes a un atentado tras ser atacado a tiros mientras se desplazaba en su vehículo por el distrito de Cerro Azul, en la provincia de Cañete, al sur de Lima.

Detalles del ataque y estado del candidato

El ataque, que ha empañado el inicio de la campaña electoral con miras a los comicios generales de abril de 2026, fue confirmado por su agrupación política.

Belaunde Llosa, nieto del expresidente Fernando Belaunde Terry, se encontraba supervisando unos terrenos de su propiedad cuando fue atacado desde una motocicleta.

El vehículo del candidato recibió varios disparos que impactaron directamente en el parabrisas. Aunque no resultó herido de gravedad, imágenes difundidas por su partido lo mostraban con manchas de sangre en la cabeza y la camisa.

Tras el incidente, Belaunde Llosa acudió a la comisaría policial de Cerro Azul para presentar la respectiva denuncia.

Reacciones

El ataque ha sido condenado por figuras políticas y la policía ha iniciado de inmediato las investigaciones.

Pedro Cateriano, ex primer ministro y cofundador de Libertad Popular, confirmó el atentado a la emisora RPP, declarando que es "un mal inicio de la campaña" y que es necesario "rechazar con firmeza este ataque".

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, confirmó que el candidato se encuentra bien y que no se habían recibido amenazas previas. Un equipo de la división de Homicidios y Criminalística ha sido desplegado en el lugar de los hechos.

Este ataque ocurre días después del asesinato de un candidato a diputado por sicarios, lo que subraya un contexto de creciente "actividad delincuencial activa" que está afectando al panorama político peruano.

El candidato Belaunde Llosa, quien fue brevemente ministro de Energía y Minas en 2020, es uno de los 39 aspirantes a la presidencia en los próximos comicios.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube