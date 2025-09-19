¿Sin trabajo en Nueva York? Conoce los requisitos para solicitar el subsidio de desempleo

Suscríbete a nuestros canales

Los residentes interesados en solicitar beneficios por desempleo en Nueva York, es importante recordar que es obligatorio certificar cada semana que cumplen como desempleado.

Esta gestión se hace en línea, puedes ingresar a labor.ny.gov/signin con tu usuario y contraseña. Después, selecciona "Servicios de desempleo" y haz clic en "Certifique para reclamar sus beneficios semanales aquí".

También puedes llamar al 1-888-581-5812. La certificación semanal es un requisito indispensable para continuar recibiendo tus pagos.

¿Cuánto tiempo toma recibir el pago?

La semana de espera no remunerada se da al presentar un nuevo reclamo. El primer pago suele llegar en dos o tres semanas después de que se procesa la solicitud.

Si tu reclamo es aprobado, recibirás los pagos atrasados en tu primer depósito. Si es rechazado, tendrás derecho a apelar la decisión en los 30 días posteriores.

¿Cuánto dinero se recibe de subsidio de desempleo en Nueva York?

Para calificar para el subsidio de desempleo en Nueva York en 2025, el Departamento de Trabajo de Nueva York informa que se necesita haber ganado al menos $3,400 en un trimestre calendario.

El cálculo varía según tus ingresos. Los mínimos y máximos establecidos son de $136 semanales y $504 semanales. A partir de octubre, el monto máximo aumentará a $869 semanales.

¿Qué otros requisitos hay?

Es un requisito que el solicitante haya trabajado en al menos dos trimestres distintos, y que el salario total sea 1.5 veces lo que se ganó en el trimestre con mayores ingresos.

También es importante revisar tu correo y correo electrónico con frecuencia, ya que el Departamento de Trabajo puede solicitarte información adicional que, si no respondes a tiempo, retrasará tus pagos.

Tasa de desempleo en Nueva York

El número de personas que reciben subsidio por desempleo en Nueva York cambia cada semana. Según los datos más recientes disponibles, correspondientes a la semana que terminó el 13 de septiembre de 2025, la tasa de desempleo asegurado para el estado de Nueva York se ubica en el 1.7%.

Aunque no se especifica el número total de beneficiarios en ese informe, esta cifra te da una idea de la situación, ya que representa el porcentaje de la población activa que está cobrando el subsidio. Estos datos son publicados por el Departamento de Trabajo de EEUU y el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York en sus informes semanales.

