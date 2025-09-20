La clave para su negocio: la SBA le explica cómo iniciar y financiar su pequeña empresa en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La creación de una empresa y la obtención de financiamiento en Estados Unidos son procesos apoyados por diversas herramientas y programas disponibles para emprendedores.

En esta nota se ofrece un panorama sobre los pasos para iniciar un negocio y las opciones para financiarlo, con información obtenida del portal web oficial de la Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA).

Este resumen brinda detalles sobre la planificación empresarial y las ayudas financieras, destacando cómo acceder a asesorías y préstamos para diferentes tipos de negocios.

Pasos iniciales para comenzar un negocio

Abrir una empresa requiere un plan estructurado que incluya investigación de mercado, redacción de plan de negocios y selección de la estructura empresarial adecuada.

Además, es necesario decidir la ubicación y nombre del negocio, seguido del registro legal y obtención de una identificación fiscal. También es fundamental solicitar las licencias y permisos correspondientes y abrir una cuenta bancaria comercial para operaciones financieras.

La SBA recomienda seguir un conjunto de 10 pasos diseñados para facilitar la apertura, desde la investigación inicial hasta la gestión operativa del negocio.

Para financiar emprendimientos, existen diversas fuentes que van desde capital personal hasta préstamos e inversionistas. La SBA ofrece orientación sobre evitar estafas y aclara que el gobierno federal no entrega subsidios o dinero gratuito para la creación de empresas.

Además, hay programas específicos para mujeres empresarias, minorías, indígenas norteamericanos, veteranos y sus cónyuges. También existen ayudas para empresarios rurales, agricultores y pescadores, ofrecidas por diferentes agencias gubernamentales.

Esta información permite a nuevos empresarios en Estados Unidos planificar adecuadamente, acceder a recursos y cumplir con los requisitos legales y financieros para consolidar sus negocios.

