Publicidad engañosa en la mira: la FDA advierte a estas empresas de medicamentos para disfunción eréctil y pérdida de peso

La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) es una agencia federal del Gobierno de Estados Unidos encargada de proteger la salud pública. En esta oportunidad, la FDA está emitiendo advertencias sobre la promoción publicitaria de ciertos medicamentos que son ofrecidos a través de plataformas de telemedicina.

La entidad hizo un llamado a varias compañías para que retiren afirmaciones consideradas confusas, donde las firmas que ofrecen versiones personalizadas o "individualizadas" de medicamentos, argumentando que ofrecen "beneficios adicionales" para: pérdida de peso, disfunción eréctil, acné, depresión, entre otros.

Advertencias a empresas de telemedicina

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) publicó el martes más de 100 cartas dirigidas a diversas empresas de medicamentos y prescripción en línea, incluyendo Hims & Hers, que ha construido un negocio multimillonario centrado en versiones de menor precio de aquellas que si han sido aprobadas por la FDA:

"Sus afirmaciones implican que sus productos son iguales a un producto aprobado por la FDA cuando no lo son", afirma la carta de advertencia, fechada el 9 de septiembre

La FDA solicita explícitamente eliminar del sitio web las declaraciones que sugieren que estos productos contienen ingredientes idénticos a medicamentos aprobados como Wegovy y Ozempic.

Hims & Hers, con sede en San Francisco, ha respondido a la FDA, declarando el martes 16 de septiembre que:

"Esperamos con interés colaborar con la FDA. Nuestro sitio web y nuestros materiales dirigidos al cliente señalan que los tratamientos compuestos no están aprobados ni evaluados por la FDA”, declaró la empresa en un comunicado.

Hims & Hers ha expresado su intención de colaborar con la FDA y asegura que comunica claramente a los clientes que sus productos compuestos no cuentan con aprobación oficial. Sin embargo, las cartas oficiales fueron enviadas tras meses de supervisión, que incluyeron análisis de anuncios difundidos en el Super Bowl, donde no se presentaron adecuadamente los riesgos asociados.

Regulación y contexto normativo

Esta acción forma parte de una iniciativa federal para asegurar que la publicidad farmacéutica sea exacta. Un memorando presidencial reciente instruyó a la FDA a vigilar la veracidad en anuncios difundidos en televisión, redes sociales y otras plataformas digitales. Por primera vez, la agencia usa términos como "cesar y desistir" en sus comunicaciones oficiales, evidenciando un cambio en su enfoque regulatorio.

Estas medidas reguladoras cubren tanto productos genéricos tradicionales como las nuevas formulaciones personalizadas que algunas compañías ofrecen, apelando a presuntas ventajas individuales. La FDA mantiene condiciones estrictas para el compounding (crear medicamentos personalizados), especialmente cuando los medicamentos aprobados y disponibles en farmacias no están escasos.

Publicidad engañosa

En el siguiente comercial de YouTube, la publicidad engañosa de Hims, ofrece la plataforma de telemedicina forhims.com quienes recetan estas pastillas masticables para la disfunción eréctil y dice lo siguiente:

"La disfunción eréctil es personal.

Y ahora, también lo es tratarla.

Presentamos las pastillas masticables Hard Mints, con sabor a menta. Disponibles en una variedad de dosis con ingredientes de confianza médica.

En forhims.com, un proveedor autorizado puede determinar la mejor opción para usted. Si se las recetan, las pastillas Hard Mints tienen una fórmula única y se envían directamente.

Experimente el amor al primer bocado.





