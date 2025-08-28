Alerta por salmonela: la FDA retira esta marca de huevos del mercado por contaminación

Suscríbete a nuestros canales

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) anunció el retiro de una marca de huevos esta semana, por varios casos de salmonela reportados.

Según una publicación en El Heraldo USA, el retiro de los huevos se debe a que las autoridades detectaron que el producto estaba contaminado con salmonela.

Este microorganismo puede causar infecciones graves, diarrea, vómitos, dolor de cabeza y en algunos casos, la muerte. Es por eso que la FDA emitió una alerta urgente.

¿Cuál es la marca de huevos retirados por la FDA?

La marca de los huevos de la empresa Country Eggs, LLC, son los afectados por el retiro.El producto se vende bajo la marca Sunshine y se distribuyó en California y Nevada.

Hasta ahora, las autoridades sanitarias tienen al menos 92 casos de enfermedad relacionados con este lote de huevos.

¿Cuáles son los huevos que no deben consumirse?

Los huevos retirados del mercado son de la marca Sunshine y se envasaron bajo distintos nombres y presentaciones.

Los empaques afectados incluyen Nagatoshi Produce, Misuho, Nijiya Markets y los envases a granel de Yemas Grandes Marrones Sunshine.

El retiro se aplica a los productos con fechas de venta entre el 1 de julio y el 16 de septiembre de 2025.

¿Qué deben hacer los consumidores?

La FDA pide a los consumidores que compraron los huevos contaminados no consumirlos bajo ninguna circunstancia.

La recomendación es devolverlos al supermercado para obtener un reembolso o desecharlos de forma segura.

Si has consumido el producto y tienes síntomas, debes buscar atención médica de inmediato.

