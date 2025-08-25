Fármaco para bajar de peso es usado para tratar enfermedades hepáticas: la FDA aprueba su uso en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) de Estados Unidos aprobó el medicamento Wegovy, un desarrollo que ha marcado él antes y el después en el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso. Así lo informó el NewYork Times.

¿Qué es Wegovy y como funciona?

Es un medicamento inyectable que se suministra una vez por semana. Pertenece a una clase de fármacos conocidos como agonistas del receptor del GLO-1 similar al glucagón.

Es un mecanismo de acción que imita una hormona natural del cuerpo, su principal activo es la semaglutida.

Aproximadamente 15 millones de personas (el 6 por ciento de los adultos de Estados Unidos) padecen esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica, conocida como MASH, por su sigla en inglés.

Las tasas de esta enfermedad van en aumento, ya que se produce por la acumulación de grasa en el hígado, lo que hace que este se inflame y sufra daños considerables.

De hecho, es de los motivos más frecuentes por el que los estadounidenses requieren un trasplante de hígado.

De acuerdo con el portal de la Clínica Cleveland, el Mash puede estar asociado a problemas de obesidad, altos niveles de lípidos y azúcar en la sangre, por lo que el uso del Wegovy precisamente serviría para controlarlo.

Efectos secundarios del Wegovy

Las personas que toman Wegovy suelen sufrir problemas gastrointestinales, sobre todo en los primeros meses.

Pueden ser:

Náuseas

Vómitos

Dolor de estómago.

Estreñimiento y diarrea.

Algunos pacientes también reportan dolores de cabeza, mareos y fatiga.

Por lo tanto, los médicos que prescriban a las personas enfermas de Mash, deben estar vigilar a los pacientes para asegurarse que no pierdan demasiado peso.

El fármaco tiene un precio de lista de más de $ 1300 mensuales, aunque la mayoría de la gente no paga esa cantidad completa.

The New York Times reseñó que el medicamento demostró en sus ensayos médicos que 63 % de los voluntarios a quienes se lo administraron presentaron una reducción de sus niveles de grasa e inflamación en el hígado

Esta es la primera vez que Wegovy puede utilizarse en pacientes que no tienen sobrepeso ni son obesos, lo que puede ampliar el grupo de personas que busquen el fármaco.

