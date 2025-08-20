El grave efecto del que nadie habla: confirman riesgo para pacientes por el uso de Ozempic y Wegovy

Suscríbete a nuestros canales

Los medicamentos como Ozempic y Wegovy, basados en la semaglutida, están ganando popularidad como una forma eficaz de perder peso.

Sin embargo, según Reuters, su rápido auge también generó un mayor debate sobre sus posibles efectos secundarios.

En especial, luego de que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) concluyera que existe un vínculo entre uno de sus componentes, la semaglutida, y un riesgo de pérdida repentina de visión.

¿Hay una posible conexión entre el Ozempic y la pérdida de la visión?

Esta advertencia se basa en estudios recientes que analizan una posible relación entre el medicamento y la salud ocular. Aunque las pruebas son limitadas y no se ha establecido una causa definitiva, la EMA considera que este riesgo debe figurar en los prospectos de los medicamentos.

Este hallazgo subraya la necesidad de que los pacientes reciban un seguimiento médico constante para prevenir posibles complicaciones.

La preocupación principal se centra en la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NOIANA), un problema que afecta la visión.

Un estudio de julio de 2024, publicado en la revista JAMA Ophthalmology, observó un posible aumento del riesgo de esta enfermedad en pacientes que usaron semaglutida. Un metaanálisis más reciente, de agosto, llegó a una conclusión similar.

Sin embargo, otros estudios tienen resultados variados. Por ejemplo, una investigación publicada en febrero de 2025 relacionó la semaglutida no solo con la NOIANA, sino también con otros trastornos oculares.

En contraste, otro análisis de 78 ensayos clínicos con más de 73.000 pacientes no encontró un vínculo entre la semaglutida y la retinopatía diabética, aunque sí reconoció una posible asociación con la NOIANA.

Un endocrinólogo brasileño, Fernando Gerchman, destacó que, aunque los hallazgos señalan un posible riesgo, se necesita más investigación para confirmarlo.

¿Qué dicen las autoridades?

La EMA decidió que la neuropatía óptica isquémica anterior debe ser catalogada como un efecto secundario “muy raro” de la semaglutida, lo que significa que podría afectar a 1 de cada 10.000 personas.

Por ello, la agencia recomienda actualizar los prospectos de los medicamentos. En España, la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ya confirmó el riesgo potencial, pero la información aún no se incluye oficialmente en los prospectos.

Es importante tener en cuenta que el prospecto de Ozempic y Wegovy en España ya advertía sobre la retinopatía diabética, considerada un efecto secundario “frecuente” que puede afectar hasta a 1 de cada 10 personas.

A pesar de esto, la EMA enfatiza que la nueva advertencia no cambia el balance general de beneficios del tratamiento, que sigue siendo muy eficaz para controlar la diabetes y ayudar a perder peso.

Aun así, los especialistas aconsejan a los pacientes estar atentos y consultar a un médico de inmediato si experimentan una pérdida repentina de visión.

Mientras tanto, en Estados Unidos, algunos bufetes de abogados ya empezaron a promover demandas colectivas en nombre de pacientes que afirman haber sufrido pérdida de visión después de usar semaglutida.

