¡De película! La pareja de youtubers que grabó el choque que casi les quita la vida en Houston

Por Eili Aranza Devia Viloria
Martes, 19 de agosto de 2025 a las 02:55 pm
Una pareja de youtubers gastronómicos casi pierden la vida luego de que un vehículo chocara contra la ventana del restaurante donde se encontraban realizando una reseña en la ciudad de Houston, en Texas.

En el audiovisual, se puede ver que tras el impacto, se esparcen los vidrios rotos sobre la mesa.

Pareja de youtubers se salva de milagro

La pareja de youtubers se encontraba grabando un video mientras compartía un almuerzo en el restaurante Cuvée Culinary Creations de Houston, Texas, alrededor de las 4:40 p.m., cuando una camioneta impactó repentinamente contra el local. 

Hasta el momento, no se han determinado las causas del accidente.

