¡Escándalo de novela! Scarlet Ortiz revela el incómodo momento que vivió Yul Bürkle por su trabajo

La actriz venezolana Scarlet Ortiz, recordó un incómodo momento que vivió su esposo, el también actor Yul Bürkle, durante el rodaje de una telenovela.

Durante el podcast, Desde Cero Juancito, la pareja recordó este momento a manera de broma y reclamo por parte de la actriz de 51 años.

La pelea de Scarlet Ortiz con Yul Bürkle

En el video, Scarlet Ortiz contó que en una ocasión, Yul Bürkle recibió un beso de lengua por parte de una colega y a ella como toda una esposa celosa, le reclamó a él.

Aunque no entraron en detalles de quién fue la mujer que le dio el beso, en los comentarios, los internautas sacaron sus propias conclusiones y recordaron que eso ocurrió en la novela Secreto de Amor, en el Episodio 030 con la actriz Aura Cristina Geithner.

Además, los actores destacaron que en una oportunidad Scarlet le dijo a su colega con forma de burla lo que había hecho: "Yo la vi y dije que no me podía quedar con eso y le dije: 'Ajaa, vi que le metiste la lengua a mi esposo'".

Ante esto, Yul confesó que no aguantaba la pena con su colega.

