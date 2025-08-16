En video: la serenata del esposo de Scarlet Ortiz que enamora a todos

Suscríbete a nuestros canales

La conocida actriz venezolana Scarlet Ortiz, decidió compartir un emotivo y romántico momento junto a su esposo, el también actor Yul Burkle, que dejó cautivado a todos sus seguidores.

A través de sus redes sociales, la artista de 51 años publicó un video en el que se puede ver a su esposo muy emocionando dedicarle el tema “Ojos negros” de Miguel Moly.

Scarlet Ortiz presume su amor con Yul Burkle

"Yul Hansel está cariñoso hoy, me dedico “Ojos negros” de @miguelmoly. Gracias precioso @yulburkle por estos momentos", escribió Scarlet Ortiz en la publicación de Instagram.

En el audiovisual, Yul Burkle le canta emocionado a la actriz y luego le dedica unas palabras: "Para ti corazón con todo mi amor, rescatando la buena música".

El video se llenó de muchos comentarios elogiando el amor de ambos actores.

"Siempre sonrío cuando los veo", "Ella lo mira con un amor", "Tú maridoooo es bello, tu mujer es preciosaaaa. Dios tal para cual", "Que el nunca pierda ese Amor por Ti... pocos son los hombres así", "Dios los Bendiga", fueron algunos de los comentarios al respecto.

