Javier Ceriani suelta la sopa y revela qué rituales usan los artistas para escalar en Miami

El periodista de farándula Javier Ceriani soltó una bomba que dejó a todo el mundo del espectáculo en vilo.

Con su estilo directo, Ceriani reveló que tiene en su poder información que podría cambiar por completo la forma en que vemos a los famosos.

Durante una entrevista con Adriana Gallardo, el periodista aseguró que lo sabe todo y sus palabras encendieron las alarmas, y la curiosidad del público.

¿Javier Ceriani revela los secretos de la farándula?

La tensión se siente en el aire. Ceriani, conocido por su falta de pelos en la lengua, insinúa que los secretos más oscuros de las celebridades están a punto de salir a la luz.

¿De qué se trata? ¿Quiénes son los involucrados? Ceriani mantiene el misterio, pero sus declaraciones ya provocaron un revuelo en las redes sociales y los programas de televisión.

En medio de su entrevista, Ceriani explicó de que trataba la famosa "Operación Colchón", necesaria para llegar al estrellato, según el periodista.

"Las presentadoras de televisión de Estados Unidos hispanas o se acostaban con el presidente o con el productor", aseguró.

Ante la negativa de Gallardo, sobre cómo Ceriani podría tener esta información, el periodista aprovechó la oportunidad para dejar en claro que posee pruebas y "cucarachas" en todos los medios que le informan sobre los acontecimientos.

"Después se convirtieron en señoras, pero lo han hecho así", dijo Ceriani.

¿Quiénes son los brujos? Según Ceriani

Otra de las revelaciones de Ceriani que causó una ola de especulaciones, fue su afirmación de que, "todos los famosos están en brujería".

Con esa frase, el periodista apunta a una supuesta red de prácticas esotéricas que involucra a las estrellas más grandes del momento.

Además, Ceriani relacionó la pérdida de hijos o seres queridos de las celebridades a la realización de estas prácticas.

"Son santeros, videntes, hacen trabajos, por eso terminan mal", dijo.

Las palabras de Ceriani ponen en duda las trayectorias de varias celebridades, y ahora, todos se preguntan si su éxito es solo cuestión de talento.

"Niurka es santera, hace un Live y no puede quedarse quieta, porque tiene un espíritu adentro y no la deja", aseguró Ceriani.

El periodista tampoco dudó en revelar, que la vedette y cantante cubana, Niurka Marcos, tiene un espíritu de un "señor mulato de Cancún", el cual se apodera de ella cuando mantiene relaciones sexuales.

"Me lo dijo un amigo que estuvo con ella. El muerto habla mientras hace el amor", indicó Ceriani. El show continúa.

