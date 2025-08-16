Sigue la novela de Daddy Yankee: ¿qué información reveladora borró su exesposa de los equipos electrónicos?

Suscríbete a nuestros canales

Una jueza del Tribunal Federal de Hato Rey, en San Juan, de Puerto Rico, ordenó a la exesposa del artista Daddy Yankee, Mireddys González, que entregue dispositivos electrónicos con correos y archivos que originalmente fueron borrados de la corporación El Cartel Records.

En la vista inicial de este nuevo caso, que se enmarca en la disputa judicial que comenzó a finales de 2024, la jueza Silvia Carreño, explicó que se hará una extracción de la información almacenada en los equipos para que los abogados puedan obtener la documentación de la corporación.

Demanda a las hermanas González

El artista demandó a su exesposa y a su excuñada, Ayeisha González, por presunta destrucción de archivos de sus corporaciones El Cartel Records y Los Cangris, Inc.

Mireddys González admitió ante la corte que eliminó correos de su cuenta corporativa entre 2020 y 2024 y que utilizaba una tableta, un teléfono y un computador para realizar trámites de El Cartel Records.

De igual manera, Ayeisha González declaró que gestionaba desde un computador portátil una cuenta de correo personal para tratar temas de la mencionada corporación.

"Desde ahora hasta que se les devuelvan, cualquier manipulación que ellas hagan de los aparatos, específicamente para borrar información, será desacato al tribunal", advirtió la magistrada.

Que en la paz de Dios termine.

Daddy Yankee, dijo al llegar al Tribunal: "Que en la paz de Dios termine. Vamos pa' encima", acompañado de su representante legal Víctor Acevedo Hernández.

Los abogados de Daddy Yankee alegaron que las hermanas González violaron la Ley de Fraude y Abuso Informático y la Ley de Comunicaciones Almacenadas al acceder y destruir datos corporativos sin su autorización.

Ramón Ayala Rodríguez, pide doce millones de dólares, alegando que ambas accedieron sin autorización y eliminaron archivos esenciales relacionados con la carrera del artista, incluyendo información de su gira "La Última Vuelta" y la venta de su catálogo musical.

La disputa por las corporaciones comenzó después de que en diciembre de 2024 las hermanas González realizaran transferencias por la suma total de cien millones de dólares desde las cuentas bancarias corporativas a cuentas personales de cada parte, sin conocimiento ni autorización del artista.

