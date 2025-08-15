La Casa de los Famosos: Anahí pide apoyo para Ninel Conde tras ser nominada

Suscríbete a nuestros canales

Por segunda vez nominada en La Casa de los Famosos, Ninel Conde recibe artillería pesada: Anahí desempolvó su icónico personaje de Rebelde para pedir votos en un video grabado durante el rodaje de "Tropicoqueta". La cantante compartió en Instagram Stories el material con un mensaje conmovedor: "Mi reina vamos tú puedes. Quiero verte gozar y reír, como el día que hicimos este video", demostrando lealtad inquebrantable pese a las polémicas recientes.

Reviviendo a Mía Colucci

Con el tono característico de su personaje, Anahí lanza su frase viral: "Si me hago un peinado así, ¿quedará con el coraje que traigo? Porque nominaron a Ninel y eso no puede pasar". Ninel aparece inmediatamente en pantalla exigiendo: "¡Hay que votar!", mientras Anahí remata: "Tienen que votar por Ninel, no la podemos dejar sola". El clip, dirigido por Joel Echeverría (mánager de Anahí), aprovecha la química forjada en 2004 cuando interpretaron a Alma Rey y Mía Colucci en la telenovela juvenil.

Itatí Cantoral se suma al rescate

La villana favorita de México no se queda atrás: en otro video revelado por Echeverría, Itatí Cantoral declara a Ninel: "No me voy a perder La Casa..., siempre votaré porque tú seas una de las ganadoras. Te va a ir muy bien". Conde responde agradecida: "Gracias mi reina, cualquier cosa tú me defiendes", consolidando el trío de poder que Karol G reunió en su homenaje a las divas del melodrama. Ninel ya había celebrado este reencuentro histórico: "Coincidir a lo largo de estos años es un regalo bonito de la vida".

