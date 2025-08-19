Enamora en las redes: la tierna forma como Jorge Ramos se refiere a la hija de Chiquinquirá Delgado

Suscríbete a nuestros canales

El esposo de la actriz venezolana Chiquinquirá Delgado, y periodista mexicano, Jorge Ramos, sorprendió a todos en las redes sociales, mientras daba una importante noticia.

El también escritor enamoró a los internautas con la manera en la que se refiere a la hija de la actriz venezolana.

Así llama Jorge Ramos a la hija de Chiquinquirá Delgado

En el audiovisual, mientras el periodista dama una información relevante sobre la recuperación de muñecas Labubu en California, habló sobre la pequeña Carlota.

Antes de iniciar con la noticia, Jorge Ramos dijo: "Mi hija Carlota me pidió una de estas muñecas".

Lo que llamó la atención de los internautas, pues es bien sabio que la joven no es su hija biológica. Sin embargo, con este comentario, el mexicano dejó claro que sí la ve como su propia hija y le tiene mucho cariño.

"La noticia de la muñeca pasó a segundo plano cuando dijo : 'mi hija Carlota'", "Carlota es su hija, padre es quien cría, y la niña lo adora como su padre", "Que bello como habla de Carlota", "Un galán “ mi hija Carlota” que hermoso", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

