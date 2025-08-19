El video del momento: la fuerte caída que sufrió el vocalista de Los Tigres del Norte en pleno concierto

Durante su presentación en la Feria Nacional Potosina, el vocalista y acordeonista de Los Tigres del Norte, Jorge Hernández, sufrió una fuerte caída en pleno concierto.
A través de las redes sociales, el video del momento se hizo viral y mostró cómo el artista de 72 años, tropezó con una estructura y cayó de lado.
Así cayó el vocalista de Los Tigres del Norte
En el video se puede observar que el impacto del golpe se escuchó claramente a través de su micrófono.
Además, se puede ver su sombrero caer, mientras que su hermano y compañero de banda, Hernán Hernández, se acerca para auxiliarlo. Al mismo tiempo, miembros del equipo de producción se apresuran a remover el obstáculo que causó el tropiezo.
Asimismo, el vocalista de Los Tigres del Norte pues sin pensarlo dos veces, se levantó, acomodó su acordeón y continuó cantando como si nada hubiera pasado.
