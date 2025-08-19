¿Un viernes de locos 3? Esto dice su directora sobre una tercera entrega

Suscríbete a nuestros canales

"Otro viernes de locos" arrasó en taquilla durante su primera semana, revitalizando la franquicia 20 años después del original. Protagonizada por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, la cinta duplica el caos al intercambiar cuerpos entre cuatro personajes, complicando la boda de Anna con Eric (Manny Jacinto) y el regreso de Jake (Chad Michael Murray). Según Deadline, Disney ya analiza presupuestos para continuar la saga tras superar los $150 millones globales.

En entrevista con Screen Rant, Nisha Ganatra (51 años) confirmó planes creativos: "Probablemente un intercambio de seis… Definitivamente, tendríamos a Manny Jacinto y Chad Michael Murray intercambiando roles. ¡Todos necesitamos eso!". Su declaración, impulsa rumores sobre un tercer filme. Variety añade que el guion exploraría conflictos generacionales ampliados, manteniendo el núcleo madre-hija que define la saga.

Química que asegura el regreso

El reencuentro de Curtis y Lohan demostró una conexión inquebrantable. Lohan reveló: "Jamie estuvo conmigo en un momento de mi vida en el que estaba pasando por muchas cosas públicamente. En privado, estuvo ahí para mí". Curtis, por su parte, calificó a Lohan como "alguien en quien confío profundamente". Entertainment Weekly destaca que este vínculo facilita negociaciones para repetir sus papeles, con contratos en discusión según fuentes de The Hollywood Reporter.

Aunque Ganatra visualiza un intercambio masivo, advierte mantener el equilibrio entre comedia y emotividad. El riesgo: no diluir la esencia que hizo icónica la primera película (2003). Collider analiza que incluir a Eric y Jake en el caos corporal permitiría explorar dilemas masculinos, algo inédito en la saga. El mayor reto, según expertos de IndieWire, será justificar narrativamente un nuevo hechizo sin repetir fórmulas.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube