Cine

La actriz Helen Mirren defiende el James Bond masculino: No puede ser una mujer

La actriz británica asegura que James Bond debe ser hombre, pese al debate actual

Por Danyelis Pereira
Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 10:09 pm

En entrevista exclusiva con Saga Magazine, Helen Mirren zanjó el debate sobre la posible feminización del agente 007: "No puede ser una mujer. Simplemente no funciona. James Bond tiene que ser James Bond, de lo contrario se convertiría en otra cosa". La ganadora del Óscar, conocida por papeles empoderados, sorprende al priorizar la identidad original del personaje.

La charla surgió durante la promoción de El club de crimen de los jueves, filme que comparte con el ex-Bond Pierce Brosnan. Ambos abordaron la adquisición creativa de la saga por Amazon MGM Studios, que ya prepara una nueva entrega escrita por Steven Knight (Peaky Blinders), según confirmó Deadline.

Brosnan, que en 2019 declaró al Hollywood Reporter que "sería emocionante poner a una mujer en el papel", ahora defiende la tradición masculina. Mientras, Mirren aclaró que su crítica no niega el rol femenino en espionaje: "Las mujeres siempre han sido parte importante e increíblemente relevante de los servicios secretos"BBC Culture recuerda que la actriz pidió históricamente más personajes femeninos complejos, aunque aquí dibuja una línea infranqueable para 007.

El futuro: ¿quién tomará el martini?

Mientras Denis Villeneuve (Dune) prepara la dirección, rumores apuntan a actores como Aaron Pierre. Otro nombre, Scott Rose-Marsh (pelirrojo con cicatriz facial), audicionó con escenas de GoldenEye, según IGN. Las filtraciones revelan que Amazon descarta cambiar género o nacionalidad del personaje, pero abre puertas a etnias diversas.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
Florida
Estados Unidos
pnb
Lunes 18 de Agosto - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América