¡Sin tregua! Otra ex de Christian Nodal que le lanza un dardo en medio del escándalo

Suscríbete a nuestros canales

Luisa Fernanda Macías, exnovia de Christian Nodal durante su época de preparatoria en Caborca, Sonora, decidió dar su versión tras la reciente entrevista del cantante. Con total sinceridad y sin filtros, la joven confesó lo difícil que fue hablar públicamente sobre su relación y cómo se sintió expuesta ante la opinión pública.

Según Macías, su objetivo nunca fue interferir en la vida de Nodal, sino simplemente ofrecer su versión:

“Lo único que hice fue contar mi versión de una historia que él había contado”, señaló.

Entre malentendidos y críticas

La joven también abordó cómo algunas personas interpretaron sus declaraciones como intentos de generar polémica o afectar la relación de Nodal con Belinda. “Primero personas diciéndome que me quería meter con él, personas diciendo que quería interrumpir su relación con Belinda solamente por contar una historia que él fue el primero en revivir”, comentó, dejando claro que no buscaba conflictos.

En cuanto a la referencia de Nodal sobre “la única novia de preparatoria que lo dejó”, Luisa dijo que no está completamente segura de si él hablaba de ella.

“No sé si soy yo. Según yo, fui su única novia de preparatoria, pero con lo que se carga de historias no metería las manos al fuego”, explicó.

Reflexiones sobre su relación

Luisa compartió cómo percibió la actitud de Nodal durante su noviazgo y cómo se reflejaba en su comportamiento posterior.

“Lo recuerdo como una persona con muchos impulsos. Me terminó un día para estar con otra persona al siguiente, y ahora, casi diez años después, se repite de alguna manera. Me hizo sentir un poquito de decepción”, expresó.

Sin arrepentimientos y firme

A pesar de la polémica, Luisa dejó claro que no busca regresar a la relación ni generar más controversia de la necesaria. “Yo nunca quise regresar y de eso no me arrepiento nada. Es mi opinión personal”, concluyó, mostrando que su prioridad fue contar su versión y poner en perspectiva lo vivido, sin dramatismos ni falsas acusaciones.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube