En imágenes: Thalía celebra el 30 aniversario del fenómeno global “María la del barrio”

Suscríbete a nuestros canales

Thalía sorprendió a sus 22 millones de seguidores en Instagram con un espectacular pastel decorado con motivos alusivos a María la del barrio y imágenes inéditas de la serie. En su publicación del 18 de agosto, la artista escribió: "30 años de nuestra querida María la del barrio. Este personaje nos ha enseñado tanto… a levantarnos cuando caemos, a entender que nuestro origen no define nuestro destino". Fans de todo el mundo inundaron los comentarios con recuerdos de su infancia y agradecimientos por el impacto cultural de la telenovela.

La producción de Televisa (1995) no solo dominó América Latina: se convirtió en el éxito más viral de los 90, con transmisiones en 180 países y audiencias que "ni siquiera hablaban español" según Thalía. Su personaje de María Hernández —una huérfana recolectora de basura que enfrenta el clasismo— conectó con realidades sociales globales, mientras la villana Soraya Montenegro (Itatí Cantoral) se eternizó con frases como "¡Maldita lisiada!", hoy convertidas en memes. La telenovela es considerada por AARP entre las 15 más icónicas de la historia.

El trampolín hacía la fama de Thalía

María la del barrio cerró la "Trilogía de las Marías" —tras María Mercedes (1992) y Marimar (1994)— que convirtió a Thalía en la actriz mexicana más vista del planeta. Según TVyNovelas, la serie figura en el top 7 de telenovelas históricas, solo superada por Betty la fea y Cuna de lobos. Su éxito impulsó la transición de Thalía hacia la música, donde acumula 25 millones de discos vendidos y colaboraciones con Maluma o Marc Anthony.

El aniversario coincide con anuncios de nuevas adaptaciones: la peruana Mayra Goñi protagonizará Valentina Valiente (2026), versión local de María la del barrio producida por Latina TV. Erick Jurgensen, gerente del canal, prometió una trama "con identidad peruana y música propia", reviviendo el espíritu de la heroína humilde que conquistó mansiones. Mientras, Thalía —hoy empresaria y escritora— reflexiona: "Esta producción sigue siendo un pretexto para unir a la familia".

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube