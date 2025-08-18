¿Una salida estratégica? “La Casa de los Famosos” impacta con su tercer miembro eliminado

Suscríbete a nuestros canales

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México ha visto salidas consecutivas: Olivia Collins —expulsada en la primera gala por bajo apoyo del público— y Adrián Di Monte —eliminado en la segunda semana tras roces con Alan Vargas. La tercera eliminación sorprendió a su audiencia. Su caso difiere radicalmente: fuentes de Infobae y Excelsior confirman que el manager, Joel Echeverría, activó una cláusula contractual para retirar a este miembro tras detectar crisis de imagen, alegando "contención de daños".

En la transmisión del 17 de agosto, el "carrusel" de eliminación enfrentó a Ninel Conde y Mar Contreras. Tras salvarse Guana, Facundo y Alexis Ayala, Galilea Montijo anunció: "Por decisión del público, quien abandona... eres tú, Ninel". La reacción fue polarizada: el Cuarto Noche celebró el regreso de Mar con abrazos, mientras el Cuarto Día (especialmente Elaine Haro y Priscila Valverde) colapsó en llanto. Ninel abandonó el set "en shock", con una sonrisa forzada que alimentó teorías de un acuerdo preestablecido.

Las primeras declaraciones de Ninel

Recibida por Montijo, la intérprete de El Bombón Asesino mostró ambivalencia: "Creo que mi tiempo es el tiempo de Dios [...] Con los últimos que estuve, los tres querían que me fuera". En videollamada con sus compañeros, envió un mensaje a Elaine Haro —quien cumplía 22 años—: "Generamos un vínculo para toda la vida", y confesó al público: "Tal vez si me quedaba más, la iba a regar". Su desconcierto reforzó versiones de que ignoraba la negociación de su manager.

Tras su eliminación comenzó un debate en redes, por un lado hay quienes aseguran que los votos estaban a favor de salvar a Ninel, sin embargo, hay quienes afirman que al ser eliminada la cantante ha sido protegida de dañar su imagen publica.

