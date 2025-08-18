Las polémicas que mantienen en los titulares a las hermanas Schwarzgruber: entérate de todo

Suscríbete a nuestros canales

En el mundo de la farándula venezolana, pocas figuras logran mantener a la prensa y a las redes sociales tan pendientes como Erika y Patricia Schwarzgruber. Entre escándalos íntimos, rifas polémicas y desencuentros familiares, las hermanas se han consolidado como verdaderas reinas del escándalo. Cada movimiento suyo, desde un video filtrado hasta un cumpleaños lujoso, parece tener la capacidad de encender las redes y dividir opiniones, demostrando que la polémica no solo las persigue, sino que también las mantiene en el centro de la atención mediática.

Erika y el video íntimo que sacudió a Venezuela

En 2017, Erika Schwarzgruber se convirtió en protagonista de uno de los escándalos más comentados del país: la filtración de un video sexual junto a su exnovio Kent James y la actriz Yorgelis Delgado. El material se viralizó en cuestión de horas, generando un aluvión de críticas y rumores.

La actriz defendió su privacidad a través de Instagram, asegurando que el video fue grabado cuando tenía 21 años y que jamás pensó que se haría público. Sin embargo, las redes especularon sobre un posible intento de ganar visibilidad mediática.

Erika recibió múltiples críticas de comediantes y figuras del espectáculo que comentan su vida personal, y tanto ella como Patricia han respondido públicamente defendiendo su privacidad y dejando claro que los rumores no las afectan.

Rifas y premios polémicos

Las controversias de las hermanas no se detienen en lo íntimo. En su SchBazar, evento anual para emprendedores, ofrecieron como quinto premio un cachorro de raza poodle. La decisión generó indignación inmediata entre activistas y figuras públicas como Marian Valero, quien alertó: “Los animales no son juguetes, no son objetos, ni cosas que se rifan”.

Además, de eso durante la pandemia, las hermanas hicieron una campaña publicitaria para un laboratorio en el que sorteaban unas pruebas para COVID-19, algo que fue duramente criticado ante la crisis sanitaria que se estaba viviendo para entonces, el escándalo fue tal que terminaron por eliminar la publicación.

Del glamour al escándalo

Entre fiestas lujosas, cumpleaños documentados en redes y rifas controvertidas, las hermanas Schwarzgruber han construido un historial que las mantiene en la mira de los medios y los internautas. Escándalos pasados y presentes consolidan su fama y muestran cómo la polémica puede ser tanto una carga como una poderosa herramienta de visibilidad en la farándula venezolana.