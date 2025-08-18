Chepa Candela: La Tania Sarabia volverá a las tablas para revivir a la inolvidable “Mamá Santa”

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Feliz inicio de semana, queridas y queridos!!... ¡¡Heme aquí!! En esta, la columna más leída, buscada, solicitada y copiada de nuestro vibrante y colorido “niu peiper”, donde el chisme y todas sus ramificaciones se baten mejor que en ninguna otra parte… Yyy antes de meterle de frente al cotilleo, les recuerdo (por si “a cazón” lo olvidaron) que en mi cuenta de Instagram (@chepacandelaoficial) ¡también los espero!… Así que ¡dense una vueltecita por la concurrida red!… y denle “Like”, que yo no cobro entrada, ni peaje, y mucho menos impuesto al valor agregado… ¡¡Así que dense con furia!!...

Nariman Battikha

Yyy entrando de lleno en materia, les bato que el MISS GRAND VENEZUELA está que arde, ¡pues! La tramoya está más montada y sazonada que olla mondonguera los domingos... Resulta que un maquillador chismoso escuchó (sin querer, queriendo) que el concurso de la tía Jacqueline ya tiene ganadoras… ¡¡¡Susto!!!... Me aseguró que para el 30 de este mes le encasquetarán la corona a NARIMAN BATTIKHA por acullá en los predios de Valencia, y el 4 de diciembre lo harán con Lady Di Mosquera en el templete que alzarán en la ciudad de Caracas; es decir, que las demás incautas quedarán aplaudiendo, pues la organización no se quiere arriesgar a mandar una novata para otro certamen, porque la experiencia les ha dicho que así no se ganan coronas, y por eso es que ahora están de moda las misses recicladas… También me enteré (yyy ¡trúa! ¡trúa!, cual cotorra, me limito a repetir) de que un grupo de chicas de los castings regionales se les revelaron a sus directores y les dejaron el pelero y ahora tienen nuevos y poderosos managers... ¡Bien por ellas!...

Tania Sarabia

Yyy cambiando radicalmente de tema, le cuento que la TANIA SARABIA se prepara para revivir el personaje de “Mamá Santa”, la tierna abuela invidente que interpretó en la telenovela Cosita Rica… ¡Resulta, pasa y acontece! que el José Manuel Suárez (alias: el compartir) escribió una obra con permiso del autor Leonardo Padrón, titulada "Mamá Santa tenía razón" donde él dará vida a Nixon, aquel niño brincón que aparecía hasta en la sopa dentro del culebrón que protagonizó Fabiola Colmenares y el colombiano Rafael Novoa... Allí llevarán al público a revivir esa época dorada de los culebrones, y según los ensayos, van muy adelantados y la gente ique se va a reír hasta más no poder, pero también llorarán a moco suelto ante “tutto” el desarrollo del drama... Además, participarán figuras como Gledys Ibarra, Zair Montes y otros artistas que le contarán a los telenoveleros parte de una nueva historia basada en estos inolvidables personajes… ¿Qué talco? El estreno será en septiembre por los lados de Chacao, así que ¡ojo pelao!... ¡Después no digan que no se los advertí!...

Gustavo Dudamel

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que el GUSTAVO DUDAMEL está más feliz que una lombriz porque le pasaron el dato de que será homenajeado por el Museo de Historia de Nueva York este próximo 17 de septiembre… En la gala le entregarán el premio “Hacedores de historia” gracias a su impecable trayectoria profesional y por ser un “arte inspirador” en la música; así lo “cacareó” la doctora Agnes Hsu-Tang (presidenta de la junta directiva del museo)… Yyy por si fuera poco, la misiva también informó que “Gustavito” se convertirá en el 2026 en el nuevo Director Artístico y Musical de la Filarmónica de Nueva York, luego de estar 16 años al frente de la Filarmónica de Los Ángeles… ¿Cómo quedaron con este notición?... Llenos de envidia, ¿no? Yyy con este suculento cotilleo me despido por hoy, no sin antes recordarles que mañana tendremos otra sesión igual de apetitosa… ¡Adiós!...

