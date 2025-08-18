¿Se juntan los Jonas Brothers y Tini? Conoce qué dijo la banda sobre esta colaboración

Suscríbete a nuestros canales

Durante una entrevista exclusiva con Telemundo, Joe Jonas respondió sin filtros al ser preguntado por colaboraciones latinas: "Tini es genial. La verdad es que hay muchísimo talento que viene de Sudamérica". La declaración —que incluyó menciones a Bad Bunny y Karol G— detonó euforia en redes.

Tras su última visita a Buenos Aires (2024), los Jonas Brothers mantienen conexión con el público local. Seguidores destacan los paralelismos: "Amos son ídolos Disney", "Ella canta en inglés como ellos en español", "¡Que vengan a grabarlo acá!". Memes con fotos del concierto en el Hipódromo de Palermo inundan TikTok, exigiendo a los managers "hacerlo realidad".

De Camp Rock a la reinvención adulta

El interés por Tini llega tras su emotivo reencuentro con Demi Lovato en el escenario, reviviendo clásicos de Camp Rock. Esta gira-aniversario celebra su evolución: de "Burnin' Up" (2008) a "Waffle House" (2023), consolidándose como referentes del pop-rock. "Es nuestro tributo a quienes nos acompañaron desde Disney", confesó Nick Jonas a Rolling Stone.

