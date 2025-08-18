Tom Cruise rechaza reconocimiento cultural por parte de Trump: No mezclo cine con política

Suscríbete a nuestros canales

Tom Cruise envió un comunicado oficial alegando "conflictos de agenda" para evitar recibir el Kennedy Center Honor de manos de Donald Trump, según confirmaron fuentes del centro a The Washington Post. El actor, en plena promoción de Misión Imposible 8, mantiene su tradición apolítica: durante Top Gun: Maverick (2022), zanjó preguntas sobre Trump con un "Respondemos solo sobre la película". Su silencio evidencia el malestar de Hollywood con la nueva era del centro.

El presidente de EEUU rompió décadas de protocolo: no solo anunció personalmente a los homenajeados, sino que será el primer mandatario en hostear la gala el 7 de diciembre. "Rechacé a bastantes. Eran demasiado woke", declaró sobre el proceso de selección, comparando los Óscar ("hablan solo de odiar a Trump") con su versión "depurada" de los honores. Su control total incluye despidos masivos de la junta directiva y rumores de renombrar el recinto como "Trump/Kennedy Center".

Los que sí dirán "sí quiero"

Sylvester Stallone, aliado histórico de Trump que lo llamó "el segundo George Washington", encabeza la lista de aceptantes junto al icono disco Gloria Gaynor y los rockeros de Kiss. La banda, pese a divisiones internas (Paul Stanley criticó el negacionismo electoral de Trump), unificó su postura: "El prestigio del honor no puede subestimarse". Michael Crawford, leyenda de El Fantasma de la Ópera, completa el quinteto elegido "al 98%" por Trump.

