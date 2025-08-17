Luto en el cine: fallece actor reconocido por dar vida al legandario villano de Superman

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 17 de agosto, la noticia de la muerte de una leyenda del cine sacudió al mundo del espectáculo.

Los familiares comunicaron a Reuters la triste pérdida del actor británico a sus 87 años, reconocido por su trabajo en películas icónicas, como Superman y Star Wars.

Se trata de Terence Stamp, quien participó en películas de diferentes géneros y trabajó con directores famosos. Su talento y carisma le ganaron el respeto del público y de sus colegas.

Cine de luto por la muerte de Terence Stamp

El actor, conocido por su papel como el villano General Zod en las películas de "Superman", murió este domingo, 17 de agosto.

Stamp nació en 1938 en Londres. Soportó los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Después estudió publicidad y luego arte dramático, destacando por su físico y estilo.

A lo largo de su carrera, Stamp actuó en filmes italianos y trabajó con el director Federico Fellini.

Su papel más famoso llegó con el personaje del General Zod. También apareció en otras películas notables como "Las aventuras de Priscilla, reina del desierto", "Valkyrie" y "The Adjustment Bureau".

El comunicado de su familia

La familia de Terence Stamp comunicó la muerte del actor a través de un mensaje. Dicen que "deja tras de sí una obra extraordinaria".

También lo describen como un actor y escritor que "seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años". Su familia pide privacidad en este momento.

La pérdida del actor causó conmoción en la industria y entre los fans del cine. Las causas de su deceso aun no son reveladas al público.

