¡De ensueño! Las primeras fotos de la nueva y lujosa mansión del Príncipe William y Kate Middleton

Domingo, 17 de agosto de 2025 a las 12:00 pm
La familia real de Gales, el príncipe William y su esposa Kate Middleton abandonarán pronto su casa actual Adelaide Cottage junto a sus tres hijos, George, Charlotte y Louis para estar en lo que será su nuevo hogar.

Según informó la revista People, que la familia se mudará a este nuevo lugar de 8 habitaciones de Forest Lodge a finales el 2025.

La nueva mansión del príncipe William y Kate Middleton

Cabe destacar, que este nuevo hogar no estará muy lejos de su actual casa.

“La familia de Gales se mudará a finales de año a esta casa", informó una fuente a la revista People. Además, destacaron que el príncipe William y su esposa Kate Middleton no decidieron irse antes porque la mansión está siendo renovada.

De modo que están arreglando todo para dejarla preparada y poder recibir a la familia numerosa.

Cabe destacar, que esta nueva casa la pagarán ellos mismos, gracias a la cantidad anual de $30 millones al año del Estado Duchy of Cornwall, que recibe el príncipe de Gales. 

