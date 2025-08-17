¡En fotos! La exMiss Universo María Gabriela Isler celebra el nacimiento de su hija: así luce la pequeña

Suscríbete a nuestros canales

La modelo y exMiss Universo 2013, María Gabriela Isler, compartió este sábado las primeras imágenes del nuevo miembro de su familia.

A través de su cuenta en la red social Instagram, Isler realizó una publicación con un emotivo mensaje, donde difundió las imágenes de su hija de sólo días de nacida.

María Gabriela Isler celebra el nacimiento de su hija

De acuerdo con el escrito de Isler en su publicación, se trata del nacimiento de su hija, quien ya tiene una semana de haber nacido y lleva por nombre Carlota.

Asimismo, la exMiss Venezuela 2012, aseguró que "decidiste sorprendernos con tu llegada, a tu ritmo, en tus tiempos y definitivamente a tu manera".

Aseguró la modelo venezolana que "por más que planificamos recibirte, quisiste conocernos antes y nosotros felices".

Adicionalmente, Isler reveló que "aunque mami un poco asustada, confió en Dios, sus planes y los tuyos", durante la llegada de la pequeña Carlota.

Por otra parte, Isler también agradeció a "Dios, por permitirme traerla a este mundo completamente sana y rodeada de amor. Somos una familia mpas que afortunada, bendecida".

Finalmente, celebró que "ya somos oficialmente un equipo de cuatro".

Carlota, la segunda hija de María Gabriela Isler

Foto: @gabrielaisler

Foto: @gabrielaisler

Foto: @gabrielaisler

Foto: @gabrielaisler

Foto: @gabrielaisler

