En video: Nicky Jam cumple un reto con este dulce venezolano

El cantante estadounidense Nicky Jam probó por primera vez el quesillo venezolano,

El intérprete tuvo la oportunidad de dar una probadita al del creador de contenido Jesús ‘Quesillo’, un venezolano que se ha hecho famoso en Colombia por venderlo en cada localidad.

En un video difundido en la red social Instagram, Nicky Jam muestra su emoción por comer un pedacito del dulce tipo flan que es elaborado a base de huevo y leche.

Junto a Jesús, el cantante picó su trozo del dulce imitando el reto del creador de contenido que con éxito y otra técnica logró superarlo.

Desde hace dos años el cantante estuvo siguiendo las redes sociales del venezolano con la esperanza de conocerlo un día y por fin probar la receta.

ue en el municipio Ibagué de Colombia, donde se dio el encuentro que terminó con Nicky satisfecho.

