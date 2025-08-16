Chisme

Boris Izaguirre encendió sus redes desde Venezuela: estás son las fotos que no dejaron nada a la imaginación

El escritor y presentador reaparece en su tierra natal con una foto que ha desatado comentarios 

Por Andrea Vera
Sabado, 16 de agosto de 2025 a las 04:47 pm

El verano tiene sus privilegiados, y Boris Izaguirre le sacó partido a sus 59 años, el presentador venezolano continúa desde su tierra natal disfrutando de unas vacaciones en el Caribe y, aunque ya habíamos visto algunas de sus fotos en varias partes del país, fue en Margarita donde causó el mayor impacto: una ducha al aire libre, como Dios lo trajo al mundo.

En las fotos compartida en su Instagram, recordó inevitablemente a aquel Paco León pionero que se atrevió a mostrarlo todo en redes hace ya varios años. Eso sí, Boris posó de perfil, con picardía, cuidando que no se viera "más de la cuenta".

Mensajes de amor y complicidad

La publicación vino acompañada de un texto muy suyo: referencias poéticas al “siena caribeño”, al color de los ranchos de la isla y, sobre todo a su marido, Rubén Nogueira, con quien está casado desde 2006 y que lo acompaña en este viaje.

Un repaso por si pasado sentimental

Pero no todo fue romanticismo caribeño. En medio de la conversación mediática, Boris volvió a dejar titulares. Durante su paso reciente por TardeAR, sorprendió al admitir que, aunque su vida amorosa está consolidada con Rubén, en su juventud también tuvo experiencias sentimentales con mujeres.

“Tuve una novia, sentí muchas cosas por ella”, reveló, generando sorpresa entre quienes lo siguen desde hace años. Además, confesó sentirse muy atractivo para el público heterosexual.

 

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
Florida
tecnologia
licencia
Sabado 16 de Agosto - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América