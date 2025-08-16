Boris Izaguirre encendió sus redes desde Venezuela: estás son las fotos que no dejaron nada a la imaginación

Suscríbete a nuestros canales

El verano tiene sus privilegiados, y Boris Izaguirre le sacó partido a sus 59 años, el presentador venezolano continúa desde su tierra natal disfrutando de unas vacaciones en el Caribe y, aunque ya habíamos visto algunas de sus fotos en varias partes del país, fue en Margarita donde causó el mayor impacto: una ducha al aire libre, como Dios lo trajo al mundo.

En las fotos compartida en su Instagram, recordó inevitablemente a aquel Paco León pionero que se atrevió a mostrarlo todo en redes hace ya varios años. Eso sí, Boris posó de perfil, con picardía, cuidando que no se viera "más de la cuenta".

Mensajes de amor y complicidad

La publicación vino acompañada de un texto muy suyo: referencias poéticas al “siena caribeño”, al color de los ranchos de la isla y, sobre todo a su marido, Rubén Nogueira, con quien está casado desde 2006 y que lo acompaña en este viaje.

Un repaso por si pasado sentimental

Pero no todo fue romanticismo caribeño. En medio de la conversación mediática, Boris volvió a dejar titulares. Durante su paso reciente por TardeAR, sorprendió al admitir que, aunque su vida amorosa está consolidada con Rubén, en su juventud también tuvo experiencias sentimentales con mujeres.

“Tuve una novia, sentí muchas cosas por ella”, reveló, generando sorpresa entre quienes lo siguen desde hace años. Además, confesó sentirse muy atractivo para el público heterosexual.

