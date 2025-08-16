Daniela Kosan celebra su nuevo logro en Estados Unidos: la exreina venezolana que conquista otro sueño

Suscríbete a nuestros canales

Daniela Kosan, reconocida animadora y exreina de belleza venezolana, vivió recientemente uno de los momentos más significativos de su vida al revelar que obtuvo finalmente la ciudadanía estadounidense. En una emotiva publicación en Instagram, compartió con sus seguidores el proceso que la llevó a alcanzar este logro personal.

En su publicación, Daniela describió el día de su juramentación como un "carrusel de emociones". A través de una serie de fotos y anécdotas, relató los momentos previos y posteriores a la ceremonia, incluyendo detalles como un pequeño percance con su pantalón blanco, el cual se le manchó iniciando su día.

Agradecimientos y apoyo

La animadora aprovechó la ocasión para expresar su agradecimiento a quienes la acompañaron en este proceso. Mencionó a su madre, Carmen Montcourt, su abogado Héctor Benítez y al equipo legal que la asistió, destacando su apoyo incondicional y profesionalismo durante todo el trámite.

Celebración con estilo

Tras la ceremonia, Daniela celebró su nuevo estatus en una reconocida pastelería en Kendall, Florida. Compartió con sus seguidores imágenes de los platillos que degustó, incluyendo bowl de salmón, sopa de auyama, pavlova y French toast, mostrando su alegría y gratitud por este logro alcanzado.

Concluyó su publicación con un mensaje motivador para sus seguidores: "¡Seguimos alcanzando sueños y logrando metas!". Este logro no solo representa un cambio en su estatus legal, sino también un símbolo de perseverancia y esperanza para muchos.

Recordando sus inicios

Cabe recordar que Daniela Kosan alcanzó su primer gran reconocimiento en el mundo del espectáculo al obtener la corona de Miss Venezuela Internacional en 1997. Este título le permitió representar a Venezuela en el certamen Nuestra Belleza Internacional, donde también se coronó como ganadora. Posteriormente, en 1998, participó en el certamen Miss Internacional, donde obtuvo el título de primera finalista y el premio a la Miss Fotogénica.

