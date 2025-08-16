¡El drama oculto! Vocalista de Río Roma relata el infarto que sufrió en pleno vuelo

Suscríbete a nuestros canales

Los hermanos y cantantes de Río Roma José Luis y Raúl Roma recordaron lo difícil que fue para la banda, que uno de ellos sufrió un infarto mientras viajaban en avión rumbo a Viña del Mar, Chile.

Durante su visita al matutino Sale el Sol, uno de los artistas contó cómo, en pleno vuelo, su hermano comenzó a sentirse mal sin imaginar la gravedad de la situación.

Infarto a Vocalista de Río Roma

“Lo más difícil fue todo ese camino hacia Viña del Mar, cuando ya teníamos la invitación. Fuimos a Chile y, en el avión, tú (Raúl) te empezaste a sentir mal. Pensabas que era el estómago. Llegamos al hotel, te dieron una pastilla y te dormiste. Ese día, gracias a Dios, escuché que tocaste mi puerta y vi que algo estaba muy mal”, recordó José Luis, visiblemente conmovido.

Según informaron los hermanos, los médicos confirmaron que en efecto, Raúl estaba sufriendo un infarto.

“Nos dijeron: ‘Está bien, justo llegaron’. El doctor agregó que no sabían si volverías a cantar o no. Fue muy duro escucharlo”, compartió José Luis.

Por su parte, Raúl confesó que ese percance de salud, lo hizo valorar aún más su carrera y su vida. “Al principio tuve miedo de no poder seguir cantando, pero ahora agradezco cada oportunidad para estar con nuestro público”, afirmó.

