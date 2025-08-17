Hija de Adamari López no le gustó este chocolate venezolano: conozca el por qué

Suscríbete a nuestros canales

Alaïa, quien es hija de la puertorriqueña Adamari López y del Español, Toni Costa, aprovechó sus últimos días en Uruguay para probar unos dulces venezolanos, por lo que decidió grabarse y presumir su reacción.

La menor compartió el resultado por medio de un video que publicó en Instagram, en donde dejó en claro que algunos le encantaron, pero otros no tanto.

Probando dulces venezolanos… ¡y algunos me hicieron hacer esta cara ! ¿Te imaginas cuál fue mi favorito?”, se lee en el texto con el que Alaïa acompañó su video.

Alaïa, quien muy pronto hará su debut como conductora con el programa ‘¿Quién Caerá? Kids’, inició su video probando una Nucita la cual fue una de sus favoritas,colocando la puntuación de 10 al dulce de doble sabor.

De igual manera, hizo su degustación con chocolate Cri-Cri, pues consideró que no tenían nada de sabor y les puso un 4.

Tampoco le fue del todo bien al chocolate Savoy, con todo y que ella es una amante de los chocolates con leche, pero hubo algo que le impidió ponerle una calificación perfecta:

“No tiene sabor, perdón. Está bueno, solamente que sí está duro y no tiene tanto sabor, pero tiene sabor”, soltó Alaïa, quien, a pesar de su crítica, les puso calificación de 8.

Aunque Alaïa se mostró muy dispuesta a probar todos los dulces venezolanos que le llevaron, hubo algunos con los que no hizo ni el intento, tal y como sucedió con unos que llevaban avellana, al asegurar que la odia y por ello no iba a probarlos.

