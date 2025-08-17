La prueba de la constancia y disciplina: el maquillador venezolano que demostrará su talento en el Miss Universe

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de la belleza internacional tiene un nuevo nombre que empieza a brillar desde Venezuela, se trata de Anderson López, un maquillador que acaba de ser seleccionado como parte del equipo oficial del Miss Universe.

López compartió su alegría y experiencia a través de instagram, con un video en el que revela como logró llegar al certamen, aseguró que no fue cuestión de suerte, sino el resultado de una preparación constante, disciplina y fe inquebrantable.

Una audición que lo cambió todo

La oportunidad de dio en una masterclass dirigida por Andrés Felipe, director creativo de Inicio Libre Cosmético, donde el venezolano descubrió la oportunidad de audicionar para el Miss Universe, pero para ello debía superar tres fases, maquillaje, peinado y una entrevista personal.

Aunque López confiesa que estaba nervioso por la presión, todo resultó bien para él pues su nombre apareció entre los 15 seleccionados, marcando así una nueva etapa en su carrera.

El sueño de todo artista de belleza

Con esta noticia, Anderson se suma a un selecto grupo de profesionales que trabajan directamente en uno de los concursos más vistos del mundo. Para él, este logro no solo significa un paso gigante en lo profesional, sino también la confirmación de que su esfuerzo y preparación rindieron frutos. Con una trayectoria que ya venía haciéndose sentir desde ser parte del Staff de la New York Fashion Week y su participación en el Miss Universe Cuba 2025, este talentoso joven se sigue demostrando que tiene con qué.

Inspiración con sello venezolano

López compartió un mensaje a quienes siguen sus pasos: “La fe te lleva donde el miedo nunca podrá”, siendo esta la filosofía que lo impulsó a alcanzar un lugar en la competencia más importante del universo de la belleza, un escenario donde ahora tendrá la misión de realzar la imagen de las reinas que buscan la corona.

Ahora, el nombre de Anderson López empieza a sonar con fuerza en el mundo de la farándula y la estética internacional, su historia es una inspiración para quienes sueñan en grande.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube