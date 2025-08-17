En video: el profundo desahogo de Migbelis Castellanos sobre la maternidad

Suscríbete a nuestros canales

Con mucho humor y carisma, la presentadora y exmiss Migbelis Castellanos revela sus desafíos como mamá y se sincera sobre sus primeros meses de maternidad.

La venezolana, que dio a luz a su primogénito Caden en marzo, fruto de la relación con su esposo Jason Unanue, compartió un video emotivo.

A través de su cuenta de TikTok, describe algunos divertidos mantras que la ayudan durante esta dulce y agotadora etapa.

Migbelis Castellanos: "La maternidad no podrá conmigo"

La exmiss venezolana sorprendió a todos sus seguidores con un vídeo lleno de humor y realidades sobre la maternidad.

En su carro, Castellanos empieza el día compartiendo lo que se dice cada mañana en sus primeros meses como mamá.

Mientras se arregla, Castellanos repite: "La maternidad no podrá conmigo".

Según Migbelis, es mejor reírse para poder ser feliz. Además, entre los comentarios de risas y aliento, aclaró que no necesita dormir muchas horas y que es bueno ser mamá joven.

El aspecto desarreglado de la venezolana le añade otro toque de humor al video y visualiza una maternidad auténtica y real.

"¿Cómo te va con el bebé? Excelente", se dice a sí misma Castellanos. Para finalizar con su pegadizo mantra: "La maternidad no podrá conmigo" y un grito pidiendo "ayuda".

¿Cómo fueron las reacciones al video de Migbelis Castellanos?

La publicación de la venezolana de 30 años fue muy bien recibida por sus seguidores de redes sociales.

En especial, la de las mujeres, quienes se sintieron identificadas con sus palabras y la etapa que está viviendo.

Muchas de ellas, incluso, le agradecieron a Castellanos en los comentarios por "hacerlas reír" y darles un motivo para empezar con buen pie su día dentro de la maternidad.

El video de Migbelis demuestra que la maternidad está lejos de ser perfecta, pero a la vez, puede tener momentos divertidos de desahogo.

