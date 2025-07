Sueño de familia: Migbelis Castellanos habla de su deseo de tener más hijos

Suscríbete a nuestros canales

La modelo y animadora venezolana, Migbelis Castellanos, confesó que desea agrandar su familia y tener otro bebé, a tan solo unos meses de haber dado a luz a su primer hijo, Caden, fruto de la relación con el empresario estadounidense Jason Unanue.

Durante una entrevista con Univisión, la exreina de belleza zuliana de 30 años, manifestó que ya se encuentra pensando muy seriamente en tener a su segundo hijo para agrandar su familia.

¿Cuándo tendrá a su segundo hijo Migbelis Castellanos?

“El próximo bebé, creo que me voy a esperar como un año y medio y dos años para el próximo. Pero definitivamente sí voy a tener un segundo bebé”, expresó Migbelis Castellanos.

En este sentido, la criolla expresó con mucho entusiasmo el tiempo perfecto para ser madre de nuevo.

Además, destacó que cambiar algunas cosas con su segundo bebé. “Sin duda lo voy a poner en su cunita desde el segundo que nazca. Porque no me está funcionando ahora tenerlo en la cama, es un poquito complicado, ya que en algún momento me voy a tener que desprenderme de él”, indicó.

Recordemos que, hace unos días, la conductora del programa Desiguales utilizó su cuenta en la red social de la camarita para confesar que ahora desea tener en privado la vida de su bebé.

"Lo mostré cuando tenía apenas un mes de nacido, y ahora luce completamente distinto. De hecho, cada mes siento que cambia muchísimo. Si me ven en la calle con él, me llena de alegría que lo conozcan. No lo estoy escondiendo, simplemente siento que aún es muy pequeño para la exposición que implica compartirlo con miles de personas en redes sociales", escribió Migbelis Castellanos en una historia en Instagram.

Visita nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp , Telegram y YouTube