¡La razón secreta! Migbelis Castellanos explica por qué mantiene oculto el rostro de su hijo

Suscríbete a nuestros canales

La modelo y animadora venezolana, Migbelis Castellanos, sorprendió a sus seguidores al informar el verdadero motivo porque el cual no muestra el rostro de su pequeño hijo Caden.

Hace unos días, la conductora del programa Desiguales fue cuestionada sobre la razón por la que no deja ver al niño, si anteriormente ya lo había presentado en televisión.

Ante esta incógnita de sus seguidores, Migbelis Castellanos utilizó su cuenta en la red social de la camarita para confesar que ahora desea tener en privado la vida de su bebé.

"Lo mostré cuando tenía apenas un mes de nacido, y ahora luce completamente distinto. De hecho, cada mes siento que cambia muchísimo. Si me ven en la calle con él, me llena de alegría que lo conozcan. No lo estoy escondiendo, simplemente siento que aún es muy pequeño para la exposición que implica compartirlo con miles de personas en redes sociales", escribió en una historia en Instagram.

Además, destacó que por ahora, quiere mantenerlo así, que más adelante puede que cambie de opinión.

"Mientras crece y va formando su propia personalidad, quiero darle la privacidad y la seguridad que todos merecemos. Llegará el momento en que él mismo podrá decidir cómo quiere mostrarse en internet. Esta es una decisión que tomamos juntos, su papá y yo, considerando que él no disfruta estar en el ojo público ni aparecer en páginas de farándula", acotó Migbelis Castellanos.

Visita nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp , Telegram y YouTube