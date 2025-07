Chepa Candela: Sábado Sensacional vuelve a entrar en agonía

Suscríbete a nuestros canales

¡!jeeelooouuu!!...y, una vez más, y como de costumbre, les doy la bienvenida a esta, la columna más leída del “periodismo farandulero” de este país, donde durante casi medio siglo, (¡Una pelusa!) el chisme se bate mejor que ¡en ninguna otra parte!…

Sábado Sensacional

Y, precisamente, como de chismear se trata, ¡con la velocidad de un rayo! Paso a batirles que SÁBADO SENSACIONAL ¡vuelve a entrar en agonía!… Y apenas le quedan pocas ediciones en el aire, pues resulta, pasa y acontece que su espacio será ocupado por el reality “Camino a somos tú y yo”, que arranca en agosto, por lo que el maratónico estará varios meses en reposo… Y lo que se verá en pantalla, en horario no estelar (para no “matarlo” del todo), solo serán “refritos” y grabaciones que ya están en proceso… ¡Así como me lo contaron!

Una de acuciosas fuentes, que sigilosa deambula por los pasillos de Venevisión me sopló en la patica de mi oreja izquierda, que la decisión tomada por los “Tigres mayores” obedece a la orden de centrar toda la atención en el cacareado reality que lanzarán para “calentar” la audiencia antes del estreno de la producción juvenil a inicios del 2026…por lo que sacrificaron al longevo programa en el cual, además, removieron el equipo de trabajo, para la serie ya que Andrés Malavé fue nombrado Jefe de producción de “Somos tú y yo”, Sol Gardez será la productora musical, Carlos Corro y Pablo Roca se desempeñarán como asistente de producción, del team de Sábado Sensacional solo queda Helena Rosas que se encargará de la supervisión de los “refritos” y grabaciones ya hechas de SS…¿Y el tren de animadores?...Nieves Soteldo vuelve a “Estrenos y estrellas” y Henry Silva conducirá la sección “Recuerdo Sensacional”…El que quedó “como la guayabera” (Léase: ¡por fuera!) fue Wilmer Ramírez, ya que no le encontraron ubicación…y al parecer le dijeron: “Hasta aquí te trajo el río”…

Ivette Domínguez

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que a raíz de los “dimes y diretes” que aseguraron que había sido botada , ¡sin derecho a pataleo!, del Canal I la IVETTE DOMÍNGUEZ abrió su jeta para aclarar que “no fue un adiós, si no un hasta luego” (y jura que se la comió con la manoseada frasecita)…y además de dejar claro que fue ella quien dejó el pelero por voluntad propia, dijo que, según le prometieron los ”ejes”, volverá a la pantalla de dicha televisora dentro de tres meses con un nuevo programa…¿Le creemos?...”verdura” o no, la susodicha, soltó esa bomba para acabar con los “rum-runes”, la cual “huele” a pote de humo, pues como se los comenté en pasadas ediciones hay el Proyecto de convertirlo en un canal de deportes…y por eso están saliendo de los programitas que tiene en pantalla y han reducido la nómina a su más mínima expresión…Entonces, ese regreso que le prometieron a Ivette Domínguez, que pronto se estrenará como abuela, parece más bien un “paño de agua caliente” para justificar su salida del Canal I…

Norkys Batista

Yyy desde los lares mayameros, se reportan mis repetidoras internacionales para confirmar (Porque ya se dijo) el ingreso de NORKYS BATISTA a la cuarta temporada de TOP CHEF VIP que saldrá al aire el próximo 29 de julio, por Telemundo…y que seguro, seguro, triplicará la poca audiencia que reportó el reality Miss Universe Latina, que fue tremendo fracaso…y por eso le aplicarán la tijera, ya que es un desperdicio total…y ni siquiera Osmel Sousa lo salvó de la hecatombe…El caso es que la susodicha anda ¡brincando en un solo pie! al hacerse oficial su incorporación al referido espacio, del que se regó días atrás que había sido excluida…¿Y ahora que dirán sus detractores?...Por cierto, que en el grupete también se batió el nombre de ELVIS CRESPO,(¡Sustooo!) de quien se espera no haga la misma “gracia” que cometió en el avión, cuando bien borracho se puso a “jugar” con “Manuela” y le lanzó el “chorrero” a la señora que tenía al lado de su butaca …¿Se acuerdan de ese escándalazo?...¡Ay, no que feo, que feo!...

