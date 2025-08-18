¡Gustavo Dudamel hace historia! Así le rinde homenaje este museo de Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

El director venezolano empieza momentos cruciales en su carrera: en 2026 asumirá como director artístico y musical de la Filarmónica de Nueva York, consolidando su legado global. Antes de su transición, Gustavo Dudamel cerrará su era en la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil) con un programa "ambicioso". Incluirá "Die Walküre", la segunda ópera de Wagner, fusionando tradición europea con su sello latinoamericano. El ciclo —bautizado "Gracias, Gustavo"— simboliza su impacto transformador en la orquesta durante 17 años.

Sumado a este logro Dudamel recibirá el prestigioso galardón "Hacedores de Historia" el 17 de septiembre en Nueva York. El museo destaca su "virtuosismo" y cómo convierte la música en un "motor de cambio social". El homenaje iniciará en septiembre de 2025 con un evento sin precedentes: la LA Phil y la Filarmónica de Nueva York tocarán juntas el estreno mundial de "An Alpine Symphony", obra de la ganadora del Pulitzer Ellen Reid. Este concierto colaborativo marcará la primera fusión artística entre ambas instituciones bajo su batuta.

Celebración del legado angelino

La despedida culminará en junio de 2026 con una gala dedicada a los músicos de LA Phil. Dudamel honrará a la orquesta que dirigió desde 2009, donde democratizó la música clásica con proyectos comunitarios como "Youth Orchestra LA". "No es un adiós, es un 'hasta pronto' entre familias", adelantó un miembro de la orquesta.

