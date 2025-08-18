Documental

Se estrena "Becoming Madonna": esto revela el documental de la reina del pop

El documental llega a streaming el 23 de agosto

Por Danyelis Pereira
Domingo, 17 de agosto de 2025 a las 10:32 pm

"Becoming Madonna" reconstruye los años (1978-1982) donde una Madonna de 19 años llegó a NY "luchando incansablemente para triunfar". Con imágenes de archivo inéditas, el filme captura la escena punk-rock neoyorquina que moldeó su rebeldía. El director Ogden enfatiza su doble rol: bailarina académica de día, guitarrista nocturna en bandas como Breakfast Club y Emmy and the Emmys.

El documental expone el momento clave: la grabación de "Everybody" (1982). Ogden muestra cómo este sencillo —lanzado un año antes de su álbum debut— "dejaba al descubierto el enorme potencial" de la artista. La cinta detalla su obsesión por fusionar géneros: del rock al punk, una mezcla que definiría su sonido revolucionario.

Madonna multidisciplina: ¿actriz o directora?

Más allá de la música, el filme explora su faceta actoral temprana y su interés tras cámaras. Imágenes nunca vistas revelan su participación en proyectos teatrales marginales, semilla de su futuro cine (EvitaW.E.). "Su pasión por todos los géneros artísticos" la llevó a dominar batería, guitarra y coreografía simultáneamente.

El documental conecta su lucha inicial con su vigencia actual: el concierto histórico en Copacabana (2024) ante 1.6 millones de fans. Ogden subraya cómo esos años de hambre forjaron a la artista que hoy promete "Confessions on a Dance Floor: Parte II". Un viaje de 46 años donde mantiene una consigna: "reinventarse o morir".

