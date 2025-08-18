¡Confirmada la historia entre Rosalía y Hunter Schafer! esta es la verdad sobre su romance

Suscríbete a nuestros canales

La vida sentimental de Rosalía siempre ha sido de interes para titulares, pero pocas historias habían generado tanta intriga como la que la unía a Hunter Schafer. En el 2019, se difundieron varias fotografías paseando juntas entre risas y miradas que parecían esconder un secreto, durante años está sospecha creció dando a entender que había algo más que una amistad.

Hunter fue la primera en confesar

Tiempo atrás, la actriz de Euphoria sorprendió al reconocer que tuvo una relación con la intérprete de Motomami. Su confesión causó revuelo, pero el silencio de Rosalía mantuvo viva la intriga. La falta de confirmación oficial convirtió aquel romance en uno de los rumores más persistentes del espectáculo internacional.

Pero recientemente, en conversación con la edición estadounidense de Elle, la cantante no esquivó más el tema y aceptó que entre ella y Hunter hubo un vínculo sentimental. No ofreció detalles íntimos ni quiso dar fechas exactas, pero lo suficiente como para que la sospecha se transformara en certeza.

la frase que divide opiniones

Más allá de confirmar el romance, lo que generó verdadero ruido fue su reflexión. Consultada sobre si aquella experiencia la llevó a definirse públicamente dentro de una orientación concreta, Rosalía contestó con firmeza: “No, no me presionó. Pienso en la libertad. Eso es lo que me guía”, lo que deja abierto su interés sexual.

Los amores de Rosalía

Marcada por romances mediáticos como los que vivió con C. Tangana y Rauw Alejandro. Ahora, la confirmación de su historia con Hunter se suma a esa lista y coloca nuevamente a Rosalía en el ojo de la farándula mundial.

