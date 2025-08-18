El peculiar look despreocupado pero costoso que usó Cristian Castro para asistir al juego del Inter de Miami

Suscríbete a nuestros canales

Cristian Castro volvió a captar todas las miradas durante su asistencia al juego del Inter de Miami, acompañado de su pareja, Mariela Sánchez. Lo que destacó, sin duda, fue su look que combinó su acostumbrado look despreocupada con piezas de lujo de alto valor, demostrando que incluso la sencillez puede costar miles de euros.

Conjunto Gucci de lujo

El cantante lució un conjunto de camisa de botones que se consigue en la tienda online de Gucci por el precio de 1.100 euros y un short a juego de rayas finas azul y blanco que tiene un valor de 980 euros. El conjunto lo acompañó con medias largas blancas y zapatos Louis Vuitton blancos con detalles en color anaranjado, los cuales también se consiguen en la tienda por 950 euros.

Reloj Cartier, el toque final

Como accesorio destacado, Cristian agregó un reloj Cartier plateado con números romanos, valorado en alrededor de 7.500 euros, lo que elevó el look y reforzó la sensación de lujo controlado y despreocupado con su cabello recogido con una cola.

Mariela Sánchez por su parte, optó por un look elegante y cómodo, con blusa blanca y detalles en azul, falda y sandalias abiertas tipo cangrejera, demostrando que la pareja domina tanto el glamour como la sencillez con estilo.

Diversión postpartido

Tras el encuentro deportivo, Cristian y Mariela fueron captados disfrutando y bailando en lo que parecía una discoteca, con música a todo volumen y un ambiente festivo, pero lo que realmente llamó la atención era como Cristian se disfrutaba su misma música.

